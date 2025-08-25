Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 6 Ölü

Nijerya'da Yolcu Teknesi Battı: 6 Ölü
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde bir yolcu teknesinin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda 19 kişi kurtarılırken, 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

NİJERYA'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sokoto Eyalet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yolcu teknesinin eyaletin Garin-faji bölgesindeki nehirde battığı bildirildi. Açıklamada, yerel dalgıçlar tarafından 19 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

