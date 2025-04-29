Nijerya'da Yolcu Otobüsüne Mayınlı Saldırı: 26 Ölü
Nijerya'nın Borno eyaletinde bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılan mayın sonucu 26 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, saldırıyı üstlenen olmadığını duyurdu.
NİJERYA'da Borno eyaletinde yola döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya basındaki haberlere göre, Borno eyaletinin Rann-Gamboru Ngala kara yoluna döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında patlatılması sonucu 26 kişinin hayatının kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, saldırıyı üstlenen olmadığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya