Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü

NİJERYA'nın Plateau eyaletinde yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve olayla ilgili çalışma başlattıkları ifade edildi.