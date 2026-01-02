Haberler

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında silahlı saldırı: 9 ölü
Güncelleme:
Nijerya'nın Plateau eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde, yeni yıl kutlamaları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği ve olayla ilgili çalışma başlattıkları ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
