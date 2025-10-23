Haberler

Nijerya'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 42'ye Çıktı

Nijerya'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 42'ye Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan bir tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 42 olarak açıklandı. Olay, Katcha bölgesinde gerçekleşti ve yerel vali ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

NİJERYA'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, dün Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesinde devrilen akaryakıt taşıyan tankerin, daha sonra patladığı bildirildi. Açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi.

Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.