Nijerya'da Tanker Patlaması: Ölü Sayısı 42'ye Çıktı

NİJERYA'nın Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, dün Niger eyaletine bağlı Katcha bölgesinde devrilen akaryakıt taşıyan tankerin, daha sonra patladığı bildirildi. Açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği belirtildi.

Niger Valisi Mohammed Umar Bago, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.