Nijerya'da maden sahasında zehirli gaz patlaması: 37 ölü

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir maden sahasında meydana gelen zehirli gaz patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti. Patlamanın ardından 25'ten fazla işçi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.

  • Nijerya'nın Plateau eyaletindeki bir maden sahasında zehirli gaz patlaması sonucu 37 kişi öldü.
  • Patlamada 25'ten fazla işçi zehirli gaza maruz kaldı ve hastanelerde tedavi altına alındı.
  • İlk belirlemelere göre patlamaya neden olan zehirli gaz karbonmonoksit olarak değerlendirildi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir maden sahasında meydana gelen zehirli gaz patlaması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesindeki bir maden sahasında, dün sabah saatlerinde zehirli gazların aniden açığa çıkması ve sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, maden sahasında yaşanan olayda 37 madencinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE ZEHİRLİ GAZ, KARBONMONOKSİT

Patlamanın ardından zehirli gaza maruz kalan 25'ten fazla işçinin ise bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, zehirli gazın karbonmonoksit olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
