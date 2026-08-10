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Nijerya'da Difteri Salgını: 17 Ölü

Nijerya'da Difteri Salgını: 17 Ölü
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Nijerya'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde difteri salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Sağlık Komiseri Murtala Bagana, Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde 124 vaka tespit edildiğini, 103 kişinin taburcu olduğunu açıkladı. Bagana, yetkililere halk sağlığını korumak için acil önlem çağrısında bulundu.

NİJERYA'nın kuzeyindeki Niger eyaletinde difteri salgını nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi.

Niger Eyaleti Sağlık Komiseri Murtala Bagana, eyaletin Bida, Suleja ve Shiroro bölgelerinde difteri vakalarının arttığını bildirdi. Bölgelerde 124 difteri vakası kaydedildiğini belirten Bagana, bu kişilerden 103'ünün hastaneden taburcu olduğunu aktardı. Bagana, difteri salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Yetkilileri halk sağlığını korumak için derhal yerel yönetimle irtibata geçmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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