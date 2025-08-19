Nijerya'da Camiye Silahlı Saldırı: 13 Ölü

Nijerya'da Camiye Silahlı Saldırı: 13 Ölü
Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

NİJERYA'nın Katsina eyaletindeki bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, silahlı çete üyelerinin, eyaletin Mantau bölgesinde sabah namazı için camiye gelenlere ateş açtığını belirtti. Muazu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
