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Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü

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Kuzey Nijerya'da trajik bir kaza meydana geldi. Devrilen bir yakıt tankeri patladı ve en az 94 kişi hayatını kaybetti. Olay, Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde gerçekleşti. Tanker sürücüsü kontrolü kaybedince, araç takla attı ve yakıt drenaj kanalına döküldü. Yerel halk yakıtı toplamaya çalışırken patlama oldu. En az 50 kişi ciddi şekilde yaralandı.

En az 94 kişi, kuzey Nijerya'da yakıt toplamaya gelen yerel halkın yanında devrilen bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bu bilgi, CNN'e polis tarafından verildi.

Salı günü akşam geç saatlerde Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde meydana gelen patlamanın can kaybının artması bekleniyor.

Jigawa polis sözcüsü Shiisu Lawan Adam, "Sürücü kontrolü kaybetti ve tanker takla atarak yakıtı bir drenaj kanalına döktü," dedi.

Adam, "Bunun üzerine, patlama gerçekleştiğinde bölge sakinleri yakıtı toplamak için koşuşturdu," diye ekledi.

Polis sözcüsü, en az 50 kişinin ciddi şekilde yaralandığını belirterek, ölü sayısının geçici olduğunu söyledi.

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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