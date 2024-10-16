Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü

En az 94 kişi, kuzey Nijerya'da yakıt toplamaya gelen yerel halkın yanında devrilen bir tankerin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bu bilgi, CNN'e polis tarafından verildi.

Salı günü akşam geç saatlerde Jigawa eyaletindeki Majiya köyünde meydana gelen patlamanın can kaybının artması bekleniyor.

Jigawa polis sözcüsü Shiisu Lawan Adam, "Sürücü kontrolü kaybetti ve tanker takla atarak yakıtı bir drenaj kanalına döktü," dedi.

Adam, "Bunun üzerine, patlama gerçekleştiğinde bölge sakinleri yakıtı toplamak için koşuşturdu," diye ekledi.

Polis sözcüsü, en az 50 kişinin ciddi şekilde yaralandığını belirterek, ölü sayısının geçici olduğunu söyledi.