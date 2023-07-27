Nijer'de Darbe Destekçileri Gösteri Yaptı

Nijer'de askeri darbe sonrası darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri düzenledi. Göstericiler, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep etti ve Cumhurbaşkanı Bazoum'un partisi PNDS-TARAYA genel merkezini ateşe verdi. Darbenin arkasında General Omar Tchiani olduğu ortaya çıktı.

Nijer'de dün askerin yönetime el koyması sonrasında darbe destekçileri başkent Niamey ve Dosso'da gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un askeri darbeyle devrilmesi sonucu darbe destekçileri sokağa çıktı.

Niamey'de Ulusal Meclis etrafında toplanan yüzlerce kişi "Fransa defol", "Yaşasın Nijer ordusu" sloganları attı.

Dosso'da toplanan grup da Fransız askerlerinin ülkeden derhal ayrılmasını talep etti. Her iki gösteride de eylemcilerin Rus bayrakları taşıması dikkati çekti.

Öte yandan Niamey'de toplanan göstericiler Bazoum'un partisi "Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi (PNDS-TARAYA)" genel merkezini ateşe verdi.

Taşlı ve sopalı göstericiler, binayı ateşe vermeden önce olay yerindeki araçları taşladı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen parti binasının büyük bir kısmının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kendisini geçici hükümet başkanı ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Daha sonra Nijer ordusu, güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmaması için darbecileri desteklediklerini duyurmuştu.