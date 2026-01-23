Beckham ailesinde kriz: Nicola Peltz Beckham kimdir?

"Oyuncu. Yazar. Yönetmen. Ve köpek hakları savunucusu."

Nicola Peltz Beckham Instagram biyografisinde kendini böyle tanımlıyor.

Brooklyn Beckham'ın babası David ile annesi Victoria Beckham'ı hedef alan sert sosyal medya paylaşımının ardından, 31 yaşındaki eşi de basının ilgi odağı haline geldi.

Nicola, Beckham'ların en büyük çocuğuyla evlenmesiyle daha geniş bir şöhrete kavuştu.

Milyarder iş adamı Nelson Peltz ve model Claudia Heffner'in kızı olan Nicola Peltz, 2022'de Brooklyn Beckham ile evlendi.

Babası, New York merkezli bir yatırım yönetimi fonunun kurucu ortağı ve daha önce Heinz de dahil olmak üzere birçok küresel markanın yöneticiliğini yaptı.

Annesi 1980'ler ve 1990'larda başarılı bir modeldi ve çiftin sekiz çocuğu oldu.

Anne ve babası 40 yılı aşkın süredir birlikteler.

Nicola, New York'ta büyüdü. 2019'da verdiği bir röportajda, ailesinin onu oyunculuk hayalinden vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

"Buz hokeyi oynayarak büyüdüm ve babam gerçekten buz hokeyine odaklanmamı istiyordu, bunun çok havalı olduğunu düşünüyordu. Orta sağ ve sağ kanat pozisyonlarında oynadım" demişti.

"Sonra, 11 yaşındayken anneme oyunculuk denemek istediğini söyledim, drama dersini çok sevmemle başlamıştı. Ailem [başlangıçta] buna çok karşıydı. Anlamadılar" diye o dönemi anlatmıştı.

Sonunda ikna oldular ve 2005'te Manhattan Theatre Club'da Blackbird adlı oyunla sahnedeki ilk rolünü aldığında, bu fikre ısınmışlardı.

İlk film deneyimini bir önceki yıl, Noel komedisi Deck the Halls'da Mackenzie rolüyle yaşamıştı.

2010 yılında M. Night Shyamalan'ın yönettiği Son Hava Bükücü filminde rol aldı ve 2013'te yayınlanan Bates Motel dizisinde Norman Bates'in sevgilisi olarak başrol oynadı.

Ayrıca Transformers: Kayıp Çağ (2014) ve Hulu dizisi When the Street Lights Go On (2017)'da da rol aldı.

Bir sonraki projesi, başrolünü bir balerin olarak üstlendiği ve kadrosunda Oscar ödüllü Faye Dunaway ve Mira Sorvino'nun da yer aldığı bağımsız film Prima oldu.

Filmin senaryosu, Peltz Beckham tarafından yaratılan bir hikaye ve karaktere dayanıyor.

Nicola ayrıca Zayn Malik'in "It's You" ve Miley Cyrus'un "7 Things" gibi müzik kliplerinde yer aldı ve İtalyan giyim markası Genny gibi markalar için modellik yaptı.

Yönetmenlik kariyerine 2024 yapımı Lola filmiyle başladı; bu filmin senaryosunu da yazdı ve başrolünde oynadı.

Filmde, kardeşini toksik aile ortamından kurtarmak için para biriktirmeye çalışan genç bir kadın olan Lola karakterini canlandırdı.

Daha önce ailesiyle ilgili ayrıcalıklı konumu nedeniyle internet üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmişti.

Nicola, "Instagram'da çok sayıda kötü yorum alıyorum ve maalesef bunları okuyorum" demiş ve yorumlarda hakkında 'Çalışmıyor' denildiğinden şikayet etmişti:

"Anlıyorum ve bunu söyledikleri için onları suçlamıyorum çünkü Lola'da çalışma deneyimimin her anını paylaşmıyorum. Ama gerçekten de Lola üzerinde altı yıldır çalışıyorum. Bu çok uzun bir süreç."

Film karışık tepkiler aldı. Çevrimiçi film değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'da %56'lık bir izleyici skoru elde etti.

İngiliz Guardian gazetesinin eleştiri yazısında film için hayatın "zorluklarını sömürdüğü" kritiği yapıldı.

Nicola, kariyerinin yanı sıra, takipçilerini hayvan sahiplenmeye veya geçici yuva sağlamaya teşvik etmesiyle tanınıyor.

2022'de hayvan haklarını savunan PETA'nın ödülüne layık görüldü.

Ancak onu ilgi odağı haline getiren, özellikle 2022'deki görkemli düğünlerinden sonra Brooklyn Beckham ile olan ilişkisi oldu.

Glamour dergisine verdiği bir röportajda, Brooklyn ile Coachella müzik festivalinde tanıştığını ve daha sonra bir Cadılar Bayramı partisi sonrasında birlikte olduklarını açıkladı.

Nicola, ebeveynlerine duyduğu sevgi ve hayranlığı sık sık dile getirmişti.,

2024'te verdiği bir röportajda da kayınpederini ve kayınvalidesini övmüştü:

"Aile benim için her şey demek, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Benim ve Brooklyn'in ailelerimize çok yakınım ve güçlü bir desteğe sahip olmanın verdiği hissten daha güzel bir şey yok bence. Bu büyük bir nimet ve bunu asla hafife almıyorum."

Nicola sosyal medyada ailesini övmeye devam ederken, yakın zamanda kayınvalidesinin 50. doğum gününü kutladığı bir paylaşımı profilinden sildiği bildirildi.

Brooklyn'in Pazartesi günü Instagram'da yaptığı ve ailesiyle barışma isteğinin olmadığını belirttiği açıklamanın ardından, ikili David ve Victoria Beckham ile kamuoyunun gözü önünde büyük bir tartışmanın içine girdi.