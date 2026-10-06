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New York Valisi Hochul, 3 Ekim itibarıyla 108 kızamık vakasıyla acil durum ilan etti

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New York Valisi Hochul, 3 Ekim itibarıyla 108 kızamık vakasıyla acil durum ilan etti
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New York eyaletinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle Vali Kathy Hochul acil durum ilan etti. 3 Ekim itibarıyla 108 vaka tespit edilirken, kayıtlı hemşireler şüpheli vakalar için test isteyebilecek, eczacılar iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabilecek.

NEW York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

New York'ta yeni yayımlanan kararnameye göre, eyalet genelinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi. Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu bildirildi. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu. Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelerin şüpheli kızamık vakaları için test talep edebileceği ve eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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