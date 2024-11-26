New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın brifinginde Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin gündemi değerlendirmiş, ABD'nin Ukrayna ordusuna Rusya topraklarında uzun menzilli füze kullanımına onay verdiği yönünde çıkan haberleri ilk kez teyit etmişti. ABD medyası, uzun menzilli füze kullanımına verilen onayın ardından Beyaz Saray'da bazı yetkililerin Kiev'e nükleer silah vermeyi tartıştığını iddia etti.

KİEV'E NÜKLEER SİLAH

The New York Times, kaynak belirtmeksizin, yayımladığı haberde, bazı ABD ve Avrupa yetkililerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya nükleer silah vermek konusunu tartıştığını yazdı. Habere göre konu, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama bağlamında gündeme geldi. Tartışmalarda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'dan alınan nükleer silahların geri verilmesinin, "anında ve büyük bir caydırıcı etkisi" olacağı vurgulandı. Ancak böyle bir adımın "karmaşık" olduğu ve "ciddi sonuçlar" doğurabileceği de ifade edildi. Alternatif bir seçenek olarak Ukrayna için "ezici bir darbe vurabilecek" bir konvansiyonel silah cephaneliği oluşturulması gündeme geldi. Ukrayna, SSCB'nin dağılmasından sonra 170 kıtalararası balistik füze ve 2 bin 500'den fazla taktik füze ile dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline gelmişti. Ancak, 1996'da varılan bir anlaşma neticesinde bu nükleer silahlar Rusya'ya taşındı ve Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na katıldı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 732 bin 350 askerini kaybettiğini bildirdi. Rus haber ajansı TASS'ın hesaplamalarına göre ise Mayıs 2024'ten bu yana Ukrayna, Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu'ndan yaklaşık 65 bin kayıp verdi. 3 yıldır devam eden savaş, geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın ABD ve İngiltere füzeleriyle Rusya'yı vurmasıyla yeni bir boyut kazandı. NATO ülkelerinin desteğiyle, Rus topraklarına uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlenmesine Putin, Oreşnik hipersonik balistik füzesiyle karşılık verdi. Son gelişme 3. dünya savaşının adım adım yaklaştığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Çok sayıda Avrupa ülkesi de Rusya'nın balistik füzeli saldırısının ardından Ukrayna'nın yanında yer aldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Putin, "Savaş küresel boyut kazandı" açıklaması yaptı. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurguladı.