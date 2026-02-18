New York'ta kilisede patlama: 5 yaralı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti. Kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı