New York'ta kilisede patlama: 5 yaralı

New York'ta kilisede patlama: 5 yaralı Haber Videosunu İzle
New York'ta kilisede patlama: 5 yaralı
ABD'nin New York eyaletinde Boonville kasabasında bir kilisede gaz kaçağından kaynaklanan patlamada 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasında bir kilisede, gaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. New York polisi, ön incelemeye göre kilisenin bodrum katında 4 kişinin bulunduğunu, ısıtma sisteminin devreye girmesiyle patlamanın meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğunu belirtti. Kilisenin ağır ve onarılamaz düzeyde hasar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
