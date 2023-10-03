New York'ta kaçırılan 9 yaşındaki kız sağ salim bulundu

ABD'nin New York eyaletindeki bir ulusal parkta kamp yaparken kaçırılan 9 yaşındaki kız, yaklaşık 48 saat sonra sağ salim bulundu. Charlotte Sena adlı küçük kızın kaçırılmasıyla ilgili bir şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı.

ABD'nin New York eyaletindeki bir ulusal parkta kamp yaparken kaçırılan 9 yaşındaki kız, yaklaşık 48 saat sonra sağ salim bulundu.

New York polisi, Charlotte Sena adlı küçük kızın Moreau Gölü Ulusal Parkı'nda ailesiyle birlikte kamp yaparken 30 Eylül akşamı kaçırıldığını duyurmuş ve çocuk kaçırma acil durum uyarısı (amber uyarısı) yayınlamıştı. Polis, dün yaptığı açıklamada "Uyarı iptal edilmiştir. Charlotte güvende ve sağlık durumu iyi olarak bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, yaklaşık 48 saatlik bir aramanın ardından küçük kızın bulunduğunu belirterek "Dokuz yaşındaki Charlotte Sena'nın kaçırılmasıyla ilgili bir şüpheli tespit edildi ve gözaltına alındı. Charlotte'un ailesine arama çalışmalarımızda taş üstünde taş bırakmayacağımıza dair söz vermiştim. Şimdi, emniyet güçlerinin olağanüstü çalışmaları sayesinde Charlotte ailesiyle yeniden bir araya gelecek. Charlotte güvende, kaçıran ise parmaklıkların ardında" dedi.