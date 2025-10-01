New York'ta 17 Katlı Bina Çöktü

ABD'nin New York kentinde 17 katlı binada çökme meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Alexander Caddesi'nde bir apartmanda saat 08.00 civarında patlama meydana geldi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtti. Binanın çöken kısmının yakma bacası olduğu ve olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.