New York'ta 17 Katlı Bina Çöktü

New York'ta 17 Katlı Bina Çöktü
ABD'nin New York kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu 17 katlı binanın bir kısmı çöktü. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirtildi, olayda yaralanan olmadı.

ABD'nin New York kentinde 17 katlı binada çökme meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Alexander Caddesi'nde bir apartmanda saat 08.00 civarında patlama meydana geldi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını belirtti. Binanın çöken kısmının yakma bacası olduğu ve olayda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

