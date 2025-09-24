Haberler

New York sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
New York sokaklarında 'İmamoğlu' kamyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
New York sokaklarında
Haber Videosu

ABD''nin New York kentinde BM Genel Kurulu devam ederken, New York sokaklarında, "Free İmamoğlu" yazan kamyon dolaştı.

BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği ABD'nin New York kentinin sokaklarında, "Free İmamoğlu" yazan kamyon dolaştı.

NEW YORK'TA BM ZİRVESİ DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu devam ederken, şehrin sokaklarında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.

"İMAMOĞLU" KAMYONU BM SOKAKLARINDA

Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu kamyonu, New York sokaklarında dolaştı. Kamyonda, "Free İmamoğlu" ve, "Hak, hukuk, adalet" yazdığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Evinde olanlar dikkat! Ünlü markanın ürününün satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.