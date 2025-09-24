New York sokaklarında "İmamoğlu" kamyonu
ABD''nin New York kentinde BM Genel Kurulu devam ederken, New York sokaklarında, "Free İmamoğlu" yazan kamyon dolaştı.
BM Genel Kurulu'nun gerçekleştiği ABD'nin New York kentinin sokaklarında, "Free İmamoğlu" yazan kamyon dolaştı.
NEW YORK'TA BM ZİRVESİ DEVAM EDİYOR
ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu devam ederken, şehrin sokaklarında dikkat çeken bir görüntü kaydedildi.
"İMAMOĞLU" KAMYONU BM SOKAKLARINDA
Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu kamyonu, New York sokaklarında dolaştı. Kamyonda, "Free İmamoğlu" ve, "Hak, hukuk, adalet" yazdığı görüldü.
