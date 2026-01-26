New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yoğun kar yağışı sırasında Brooklyn'de kar küreme çalışmalarına bizzat katıldı. Mamdani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hiçbir görev çok büyük ya da çok küçük değil. New Yorker'lara yardım etmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği şehirde, 700'den fazla tuz yayıcı ve 2 bin 200'den fazla kar küreme aracıyla sokaklar temizlenmeye çalışılıyor.
New York, son yılların en yoğun ve tarihi kar fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Brooklyn'in Bedford–Stuyvesant (Bed-Stuy) mahallesinde devam eden bu yoğun kar yağışı sırasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kar küreme çalışmalarına bizzat katıldı.
KÜREĞİ ELİNE ALDI ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Mamdani, şehir genelinde karla mücadele eden ekipleri yerinde ziyaret ederek, gerektiğinde kendi elleriyle de kar küreme faaliyetlerine destek verdi.
Belediye başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir görev çok büyük ya da çok küçük değildir. New Yorker'lara yardım etmekten mutluluk duyuyorum!" ifadelerini kullandı.
2 BİN 200 KAR KÜREME ARACI YOLLARDA
Brooklyn dahil olmak üzere New York genelinde, tarih kitaplarına geçecek seviyede kar yağışı nedeniyle sokaklarda ulaşım güçlükleri yaşanıyor. Şehir, 700'den fazla tuz yayıcı ve 2 bin 200'den fazla kar küreme aracıyla sokakları temizlemeye çalışıyor. Kar fırtınası, özellikle toplu taşıma ve yaya yollarında ciddi aksamalara yol açıyor.
OKULLAR TATİL OLMAYACAK
Mamdani, kar fırtınasına rağmen okullarda kar tatili olmayacağını ve öğrencilerin planlandığı şekilde eğitimlerine devam edeceğini duyurdu.
Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının DSNY ve diğer belediye kurumları tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.