Haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı

New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı Haber Videosunu İzle
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, yoğun kar yağışı sırasında Brooklyn'de kar küreme çalışmalarına bizzat katıldı. Mamdani, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hiçbir görev çok büyük ya da çok küçük değil. New Yorker'lara yardım etmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği şehirde, 700'den fazla tuz yayıcı ve 2 bin 200'den fazla kar küreme aracıyla sokaklar temizlenmeye çalışılıyor.

  • New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Brooklyn'in Bedford–Stuyvesant mahallesinde kar küreme çalışmalarına katıldı.
  • New York şehri, 700'den fazla tuz yayıcı ve 2 bin 200'den fazla kar küreme aracıyla sokakları temizliyor.
  • Kar fırtınasına rağmen New York'ta okullarda kar tatili olmayacak ve öğrenciler eğitimlerine devam edecek.

New York, son yılların en yoğun ve tarihi kar fırtınalarından biriyle mücadele ediyor. Brooklyn'in Bedford–Stuyvesant (Bed-Stuy) mahallesinde devam eden bu yoğun kar yağışı sırasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kar küreme çalışmalarına bizzat katıldı.

KÜREĞİ ELİNE ALDI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Mamdani, şehir genelinde karla mücadele eden ekipleri yerinde ziyaret ederek, gerektiğinde kendi elleriyle de kar küreme faaliyetlerine destek verdi.

Belediye başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir görev çok büyük ya da çok küçük değildir. New Yorker'lara yardım etmekten mutluluk duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

2 BİN 200 KAR KÜREME ARACI YOLLARDA

Brooklyn dahil olmak üzere New York genelinde, tarih kitaplarına geçecek seviyede kar yağışı nedeniyle sokaklarda ulaşım güçlükleri yaşanıyor. Şehir, 700'den fazla tuz yayıcı ve 2 bin 200'den fazla kar küreme aracıyla sokakları temizlemeye çalışıyor. Kar fırtınası, özellikle toplu taşıma ve yaya yollarında ciddi aksamalara yol açıyor.

OKULLAR TATİL OLMAYACAK

Mamdani, kar fırtınasına rağmen okullarda kar tatili olmayacağını ve öğrencilerin planlandığı şekilde eğitimlerine devam edeceğini duyurdu.

Belediye yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının DSNY ve diğer belediye kurumları tarafından koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı

Gazze'de bir devrin sonu, artık işleri kalmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu