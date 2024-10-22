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New Mexico'da Sel Felaketi: 2 Ölü, 300 Kurtarıldı

New Mexico'da Sel Felaketi: 2 Ölü, 300 Kurtarıldı
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ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi kurtarıldı. Eyalet Valisi, selden etkilenenler için 1 milyon dolarlık yardım fonu açıkladı.

ABD'nin New Mexico eyaletinde meydana gelen selde 2 kişi öldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi kurtarıldı.

Eyalet Valisi Michelle Lujan Grisham, selden etkilenen kişilere yardımcı olmak için 1 milyon dolarlık devlet fonunu kullanıma sundu.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), New Mexico'nun orta ve doğusunda hafta boyunca süreceği tahmin edilen yağış konusunda halkı uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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