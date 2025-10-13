Haberler

Netanyahu'dan Trump'a dikkat çeken hediye

Netanyahu'dan Trump'a dikkat çeken hediye
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesi öncesinde İsrail ziyareti gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılanan Trump, ziyaretin 'yeni bir başlangıç' olduğunu belirtti. Ayrıca, Netanyahu Trump'a altın güvercin hediye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da düzenlenecek Gazze zirvesi öncesinde sürpriz bir şekilde İsrail'e gitti. Ben Gurion Havalimanı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'ne (Knesset) geçen Trump, burada Başbakan Binyamin Netanyahu ve Meclis Başkanı Amir Ohana tarafından karşılandı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ" MESAJI

Meclis'teki karşılama töreni sonrasında Trump, Knesset hatıra defterine, "Bu benim için büyük bir onur; büyük ve güzel bir gün. Yeni bir başlangıç." ifadelerini yazdı.

NETANYAHU'DAN ALTIN GÜVERCİN

Gazze Şeridi'nde 67 binden fazla Filistinlinin ölümünden sorumlu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem 'Gazze planı' hem de 'ateşkes ve esir takası' anlaşmasına katkılardan dolayı teşekkür etmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'a altından yapılmış bir barış güvercini hediye etti. Netanyahu, hediye anına ilişkin fotoğrafları da kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

