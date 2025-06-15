Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı

Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı
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Netanyahu, Yunanistan'ı da karıştırdı
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağının görüntülendiği Yunanistan'da büyük bir kriz yaşanıyor. Muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Miçotakis ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki göstererek "Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor" açıklamasında bulundu.

Yunanistan'daki Netanyahu krizi büyümeye devam ediyor. İran saldırısı sonrası Netanyahu'nun uçağının Atina'ya gitmesine tepkiler sürerken, Yunanistan'da muhalefet partilerinden SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine tepki gösterdi.

"MİÇOTAKİS'İN BARIŞA DAİR TEMENNİLERİ YETERSİZ"

SYRIZA tarafından yapılan açıklamada, görüşmede, Miçotakis'in Tel Aviv yönetimini bir kez daha açıkça kınamaktan kaçındığı, bunun yerine yalnızca İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, Yunan Başbakan'ın barışa dair temenniler ve diplomatik çözüm çağrılarıyla yetinmesinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine rağmen ateşkes çağrılarına destek veren somut bir diplomatik adım atmadığı öne sürülen açıklamada, hükümetin bu pasif tutumunun, Gazze'ye yardım götürmek isteyen Yunan aktivistlerin Mısır tarafından engellenmesine karşı da sessiz kalınmasına neden olduğu belirtildi.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, EYLEM GEREKİYOR"

Açıklamada, "Uluslararası hukuka saygı ve barış için artık söz değil, eylem gerekiyor. Miçotakis hükümetinin koşulsuz müttefiklik politikası, Yunanistan'ı uluslararası alanda yalnızlığa sürüklüyor." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU'NUN UÇAĞI YUNANİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kullandığı resmi uçak, "Wings of Zion" (Siyon'un Kanatları), 13 Haziran 2025 tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Bu gelişme, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından, İran'ın olası misilleme tehdidi nedeniyle Kabine üyelerinin ailelerinin Atina'ya götürüldüğü iddiasını gündeme getirmişti. Yunanistan'ın bu tutumu ise tepkilere neden olmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSadık:

Yunan adalarında tatil yapan Egeliler, düşmana para aktarmayın.

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Haber YorumlarıSelim Demir:

kimse İsrail'e dur diyemiyor çok yazık bütün ülkelere

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Yunan halkı İsrail ile iş tutmamalı ! hükümetler düşmsndı halklar barışık ama böyle İsrail desteği olursa bu milleti kaybedersiniz

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

buna niye kızıyorlar anlamıyorum biraz geniş olacaksınız anlaışsızlığa gerek yok bak işte bizde öyle biri vardı püsküllerini sallayarak toprağı bol olsun her daim keşke yunan galip gelseydi derdi ama ne yazıkki bu öz vatanını göremeden gurbet ellerde öldü seveni o kadar çoktu ama kiliseye gömülmesi gerekirken başka yere gömdüler

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

siz hala büyük oyunun farkında olmadan makarna yiyip oturun vitaminsizler, bu zamana kadar 22 yılda Yunan adaları aldı silah yığdı İsrail bizimkilerin dolara olan sevdası yüzünden bizle ticarete özellikle bombalayan uçakların yakıtı ile burnumuzun dibine geldi eğer İsrail güneydoğudan bize karsşı bir hamle yapsın Yunan batıdan vuracak akıllı olun.. bizde ki tarikat şeyhleri kola ile protesto ede dursun adamlar bzim onlara gebe olan hz tayyip ile hala ticaret yapmaya devam ediyor

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