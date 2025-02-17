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Netanyahu, Yolsuzluk Davasında Onuncu Duruşmasına Çıktı

Netanyahu, Yolsuzluk Davasında Onuncu Duruşmasına Çıktı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada onuncu kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapmak isteyen Netanyahu'nun talebi reddedildi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan davada savunma yapmak üzere onuncu kez hakim karşısına çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Aralık 2024'ten bu yana yolsuzluk suçlamasıyla açılan dava kapsamında onuncu kez duruşmada hazır bulundu. Davanın hakimlerinin, avukatların savunması sırasında söz almak isteyen Netanyahu'nun talebini, avukatlarla konuştuğu gerekçesiyle reddettiği ve yerine oturmasını istedikleri kaydedildi.

Hakimlerin, Netanyahu'nun savunma yapmak için çok sayıda duruşmaya katılmaması nedeniyle dava süresinin uzadığını anımsattığı ve başbakandan savunmasını kısa yapmasını istedikleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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