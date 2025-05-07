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Netanyahu, Yemen'deki Husilere Karşı Saldırıların Süreceğini Açıkladı

Netanyahu, Yemen'deki Husilere Karşı Saldırıların Süreceğini Açıkladı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Husilerle sağladığı ateşkesin ardından, Yemen'deki İran destekli Husilere karşı saldırıların devam edeceğini duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin dün Husilerle ateşkese varmasına karşın tek kalsalar da Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in tek kalsa da Yemen'deki İran destekli Husilere karşı saldırılar düzenleyeceğini belirtti. Netanyahu, Husilere karşı saldırılara, "ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur fakat yapmazlarsa, kendi kendimizi savunuruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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