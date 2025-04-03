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Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Bu ziyaret, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında Gazze'deki savaş suçları iddiasıyla tutuklama kararı çıkarmasının ardından gerçekleşti. Orban, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını ve UCM'nin kararının Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti etti.

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, hakkında uluslararası tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'a gitti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine Macaristan'a dört günlük resmi ziyarete başladı. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya gitti.

Macaristan Başbakanı Orban, kasım ayında yakalama kararının açıklamasından saatler sonra, Netanyahu'yu ağırlamak için mahkemeye meydan okuyacağını belirtti. Orban, gazetecilere UCM'nin kararının 'Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğini' söyledi.

Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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