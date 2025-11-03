Netanyahu, Trump'ın Ateşkes Planı Hakkında Bilgi Aldı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının uygulanmasına ilişkin ABD'li heyetten bilgi aldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın Kudüs'ün batısındaki ofisinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ekibinin üst düzey üyeleriyle bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada, heyetin, Trump'ın 20 maddelik ateşkes planının uygulanmasına ilişkin güncel bir bilgilendirme yaptığı aktarıldı.