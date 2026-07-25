Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere Washington'a gidecek

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 28 Temmuz Salı günü ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Washington'a gideceği duyuruldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından ziyarete ilişkin yapılan bilgilendirmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'a doğru yola çıkacağı aktarıldı. Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği ifade edildi.

Netanyahu'nun Washington programı kapsamında ayrıca, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenecek cenaze törenine de iştirak edeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı