İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile Görüşmek Üzere ABD'ye Hareket Etti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a hareket etti. Görüşmede Gazze, bölgedeki durum ve İran ile müzakereler ele alınacak.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye hareket etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın Beyaz Saray'da gerçekleştireceği görüşme için Tel Aviv'den Washington'a doğru hareket etti. Ziyaret öncesi Ben Gurion Havalimanı'nda konuşan Netanyahu, "Başkan Trump'ın ikinci dönemine seçilmesinden bu yana kendisiyle görüşmek üzere 7'nci kez ABD'ye gidiyorum. Bu sayıya elbette Trump'ın İsrail'e yaptığı unutulmaz ziyaret ve Knesset'teki konuşması dahil değil. Bunlar, benim Başkan ile şahsen sahip olduğum ve İsrail'in ABD ile sahip olduğu, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü ilişkinin benzersiz yakınlığını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin gündemine dair ise Netanyahu, "Bu seyahatte Gazze, bölgedeki durum ve elbette her şeyden önce İran ile yürütülen müzakereler olmak üzere bir dizi konuyu ele alacağız. Başkan'a, bu müzakerelerin ilkelerine ilişkin bakış açımızı sunacağım. Bana göre bunlar sadece İsrail için değil, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen dünyadaki herkes için hayati öneme sahip temel ilkelerdir" açıklamasında bulundu.

