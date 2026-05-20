Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşması iptal edildi
İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun diplomatik ve güvenlik gerekçeleriyle yolsuzluk duruşmasının iptali talebini kabul etti.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğunu duyurdu. İsrail mahkemesinin, Haddad'ın 'diplomatik ve güvenlik' gerekçeleriyle iptal edilmesi talebini kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı