Devrim Muhafızları'ndan 'öldü' denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama

Orta Doğu'da İran, İsrail ve ABD arasında süren gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ortaya atılan iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Son günlerde Netanyahu'nun yaptığı bir basın açıklamasına ait görüntülerde elinin altı parmaklı göründüğü iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar söz konusu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini öne sürerken, görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda farklı görüşler dile getirildi.

Netanyahu'nun yayınlanan son görüntülerinden birinde 6 parmağı varmış gibi görünmesi videonun yapay zeka tarafından üretildiği iddialarını gündeme getirdi.

TOPLANTIYA KATILMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları güçlendiren bir diğer gelişme ise Netanyahu'nun gerçekleştirilen güvenlik bilgilendirme toplantısına katılmaması oldu. Toplantıya İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın başkanlık ettiği belirtilirken, Netanyahu'nun toplantıda yer almaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR KALDIRILDI

Öte yandan bir İsrailli gazetecinin sosyal medya paylaşımında, Netanyahu'nun İran füzeleri sonucu yıkılan bir evin enkazında hayatını kaybettiğini iddia ettiği ileri sürüldü. Ancak söz konusu paylaşımın kısa süre sonra silindiği belirtildi. Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Kendisine ulaşmak için çabalarımız sürüyor" ifadesinin yer aldığı, ancak bu paylaşımın da daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN TEHDİT

Netanyahu'nun sağlık durumu ve iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, tartışmalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise "Siyonist suçlu Başbakan hayattaysa, onu kararlılıkla takip etmeye ve öldürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

