Netanyahu'nun Duruşmaları Ertelendi

Netanyahu'nun Duruşmaları Ertelendi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duruşmaları, mahkeme heyeti tarafından ertelendi. Duruşmaya, Netanyahu'nun talebiyle Mossad ve AMAN başkanları da katıldı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmalarının ertelendiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta yapılacak duruşmalarının ertelenmesi talebi kabul edildi. Netanyahu bugün planda olmayan gizli bir duruşma için mahkemeye geldi. Duruşmaya Netanyahu'nun talebiyle İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder de katıldı. Görüşmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yolsuzluk davalarının kapatılmasına ilişkin çağrısının ardından, duruşmalarının ertelenmesi talebinde bulunan Netanyahu'nun söz konusu isteğini 2 kere reddeden hakimleri ikna etmek için yapıldığı aktarıldı. Mossad Direktörü Barnea ve AMAN Başkanı Binder'in sunduğu bilgilerle mahkeme heyetini ikna ettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, 'sunulan bilgiler ışığında, erteleme talebini kısmen kabul ederek Netanyahu'nun yarın ve çarşamba günkü duruşmalarını iptal ettiklerini, ancak gelecek hafta yapılacak duruşmaların iptal edilmesi talebini reddettiklerini' duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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