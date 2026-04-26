Netanyahu, Lübnan'a saldırı talimatı verdi
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, orduya Lübnan'da şiddetli saldırı düzenleme talimatı verdiği bildirildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu'nun ' Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine' şiddetli saldırı düzenlenmesi talimatı verdiği duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
