Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması

İsrailli esirlerin aileleriyle görüşen Binyamin Netanyahu, Hamas'la bir anlaşma yapmayacağını itiraf etti. Bir esir ailesinin, "Tüm kaçırılanları getirecek bir anlaşmaya varmanız gerekiyor" sözlerine yanıt veren Netanyahu, "Ne anlaşması? Ne anlaşması? Her kim size bir anlaşmanın hazır olduğunu ve bizim bunu şu ya da bu nedenle, kişisel nedenlerle kabul etmediğimizi söylediyse yalan söylüyordur" dedi.

NETANYAHU, HAMAS'LA ANLAŞMA OLMAYACAĞINI İTİRAF ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın elinde esir olan İsraillilerin aileleriyle görüştü. Ailelerden gelen soruları dinleyen Netanyahu, Hamas'la herhangi bir anlaşma yapmayacağını, söylemlerinin yalan olduğunu açık açık itiraf etti.

"NE ANLAŞMASI

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, Netanyahu bir aile üyesinin, "Tüm kaçırılanları getirecek bir anlaşmaya varmanız gerekiyor" demesi üzerine, "Ne anlaşması? Ne anlaşması? Her kim size bir anlaşmanın hazır olduğunu ve bizim bunu şu ya da bu nedenle, kişisel nedenlerle kabul etmediğimizi söylediyse yalan söylüyordur" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

MUTABAKAT İÇİN YENİ ŞARTLAR ORTAYA KOYMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu. Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti. İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı. Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.