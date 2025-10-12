Haberler

Netanyahu: İsrail tüm esirleri almaya hazır

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, ülkenin tüm esirleri derhal almaya hazır olduğunu ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail tüm esirleri derhal almaya hazır" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile görüştüğü belirtildi. Görüşmenin ardından konuşan Netanyahu, "İsrail, tüm esirleri derhal almaya hazırdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
