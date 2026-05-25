Netanyahu: Trump'la İran konusunda mutabakat sağladık

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'la yapılacak nükleer anlaşmanın tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda ABD Başkanı Trump ile hemfikir olduklarını açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmanın 'nükleer tehdidi ortadan kaldırması' konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile mutabık olduklarını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin mutabakat zaptı ve İran'ın nükleer programı konusunda nihai bir anlaşmaya varılması için yapılacak müzakereler hakkında ABD Başkanı Trump ile görüştüm. İran ile yapılacak her türlü nihai anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması gerektiği konusunda Trump ile hemfikiriz. Bu İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında, Trump'ın, 'İsrail'in Lübnan dahil tüm cephelerdeki tehditlere karşı kendini savunma hakkını' teyit ettiğini de bildirdi. ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın en güçlü döneminde olduklarını öne süren Netanyahu, "İran, nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
