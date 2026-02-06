Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesinin ardından, Epstein'ın İsrail adına çalıştığı yönündeki iddialara ilk kez açık şekilde cevap verdi. Netanyahu, özellikle Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasındaki ilişkiye işaret eden iddiaları kesin bir dille reddetti.

Netanyahu açıklamasında, Epstein'ın Barak ile olan temaslarının istihbarat bağlantısı kurmak için delil olarak sunulamayacağını vurguladıve "Jeffrey Epstein'ın Ehud Barak ile olan alışılmadık derecede yakın ilişkisi, Epstein'ın İsrail için çalıştığı anlamına gelmez; tam tersini kanıtlar." dedi.

"KOMPLO TEORİLERİ GERÇEKLERİN YERİNİ ALAMAZ"

Netanyahu, kamuoyunda ve sosyal medyada sıkça dile getirilen "Epstein Mossad için çalışıyordu" iddialarının kanıta değil spekülasyona dayandığını savundu. Bu tür söylemlerin, Epstein'ın ABD merkezli suç dosyalarının önüne geçerek yanlış bir siyasi anlatı oluşturduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı'na göre, Epstein'ın farklı ülkelerden siyasetçiler ve iş insanlarıyla kurduğu ilişkiler, devletler adına yürütülen gizli görevlerin kanıtı değil, kişisel ve finansal temasların bir yansıması.

"İSRAİL DEMOKRASİSİNİ BALTALAMAK İÇİN..."

İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eski başbakanı yerden yere vurdu. Netanyahu şu ifadeleri kullandı:"Yirmi yılı aşkın bir süre önce yaşadığı seçim yenilgisinin etkisinde kalan Barak, yıllardır İsrail demokrasisini baltalamak için saplantılı bir şekilde çalışıyor ve seçilmiş İsrail hükümetini devirmek için başarısız girişimlerde bulunan anti-Siyonist radikal solla işbirliği yapıyor.

Barak'ın kişisel saplantısı, kitlesel protesto hareketlerini körüklemek, huzursuzluğu artırmak ve yanlış medya anlatılarını beslemek de dahil olmak üzere, İsrail hükümetini baltalamak için hem kamuoyu önünde hem de perde arkasında faaliyetlerde bulunmasına yol açtı."

EPSTEİN- BARAK İLİŞKİSİ YENİDEN MERCEK ALTINDA

ABD'de yayımlanan yeni Epstein belgeleriyle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Barak ile geçmişte birden fazla kez bir araya geldiği, bazı iş ve yatırım çevrelerinde temas kurduğu bilgileri yeniden gündeme gelmişti. Bu durum, özellikle İsrail'in Epstein üzerindeki olası rolüne dair iddiaları alevlendirmişti.

Netanyahu'nun açıklaması, bu iddialara karşı İsrail devletinin en üst düzeyinden gelen ilk doğrudan yanıt olarak kayda geçti.

Epstein dosyalarının parça parça kamuoyuna açıklanması, yalnızca ABD'de değil, uluslararası alanda da siyasi yankılar yaratmaya devam ediyor. Netanyahu'nun çıkışı, İsrail'in bu tartışmalarda kurumsal olarak hedef alınmasına karşı net bir pozisyon alma hamlesi olarak değerlendiriliyor.