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Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Oval Ofis'te yaptıkları görüşmede basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN GÖRMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ EN İYİ BAŞKANIM"

Trump, kendisinin açık ara İsrail'in görmeyi düşündüğü "en iyi başkan" olduğunu dile getirerek "Böyle olmak, benim için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı

"İRAN'LA DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Özellikle İran konusunu kapsamlı şekilde görüştüklerini belirten Trump, "Bugün açıkçası İran'la ilgili konuları görüştük. İran'la doğrudan görüşmeler yapıyoruz, şu anda bunlar devam ediyor, cumartesi günü görüşmeler sürecek. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur." değerlendirmesini yaptı.

"BELKİ DE HARİKA OLACAK BİR ANLAŞMA YAPILACAK"

Trump, İran'la hafta sonu devam edecek doğrudan görüşmelere işaret ederek "İran'la doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Bu, İran için gerçekten harika olur, bunu söyleyebilirim. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Netanyahu ile görüşen Trump'tan 'İran'la bir anlaşma yapabiliriz' mesajı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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