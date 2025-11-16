Haberler

Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz

Netanyahu: Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulamaz
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulmasına karşı olduğunu tekrar vurguladı ve bu tutumunun yıllardır değişmediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Ürdün'ün batısında Filistin Devleti kurulmasına yıllardır karşıyım, bu değişmedi" dedi.

Kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olma konusunda hep aynı noktada olduğunu belirterek, "Kimsenin onayına, sosyal medya paylaşımına ve dersine ihtiyacım yok. Ürdün'ün batısındaki herhangi bir bölgede Filistin Devleti'nin kurulmasına karşıyız ve bu değişmedi. On yıllardır bu tür girişimleri reddediyorum" ifadelerini kullandı.

GAZZE ANLAŞMASINDA HAMAS ŞARTI

Gazze anlaşması kapsamında Hamas'ın kontrolünde olan bölgenin silahsızlandırılacağını kaydeden Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının anlaşmanın şartı olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu söylediğini savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
