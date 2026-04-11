Netanyahu, yolsuzluk davasının ertelenmesini istedi

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından pazar günü yeniden başlayacak yolsuzluk duruşmalarının ertelenmesini talep etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Orta Doğu'da devam eden güvenlik durumunu gerekçe göstererek yolsuzluk davasının yeniden ertelenmesi talebiyle Kudüs Bölge Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Dilekçede, "Son zamanlarda İsrail'de ve Orta Doğu genelinde meydana gelen dramatik olaylarla ilgili gizli diplomatik ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle başbakan en az iki hafta boyunca duruşmalarda ifade veremeyecektir" denildi.

Gizli gerekçelerin detaylandırıldığı mühürlü bir zarfın mahkemeye teslim edildiği belirtilen dilekçede, savcılığın yanıtını sunmasının ardından hakimlerin karar vereceği bildirildi.

