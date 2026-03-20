Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı suçlarken, savaşın beklenenden daha kısa sürede sona erebileceğini öne sürdü.

"ABD'Yİ SAVAŞA İSRAİL SÜRÜKLEMEDİ"

Yabancı basının da katıldığı toplantıda Netanyahu, ABD'nin savaşa İsrail tarafından sürüklendiği yönündeki iddiaları reddetti. "Gerçekten Başkan Trump'a birilerinin ne yapacağını söyleyebileceğini mi düşünüyorlar? Başkan Trump, kararlarını her zaman ABD için neyin iyi olduğunu düşünerek verir" dedi.

Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiği konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın zaten net bir tutum sergilediğini belirterek, "İkna edilmeye ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMAK İÇİN ABD'YE DESTEK VERİYORUZ"

İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyaya şantaj yapmakla suçlayan Netanyahu, "Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve farklı araçlarla Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik Amerikan çabasına destek veriyor" diye konuştu.

Ayrıca enerji taşımacılığı için alternatif güzergahlar oluşturulması gerektiğini savunan Netanyahu, petrol ve gazın Arabistan Yarımadası üzerinden İsrail limanlarına ulaştırılabileceğini dile getirdi.

"HAVADAN DEVRİM YAPILAMAZ"

İran'daki olası rejim değişikliğine de değinen Netanyahu, "Havadan devrim yapılamaz. Bir kara unsuru da olmak zorunda. Bu konuda farklı ihtimaller var ama hepsini paylaşmayacağım" dedi.

İran rejiminin geleceğine ilişkin ise net bir taahhütte bulunmaktan kaçınan Netanyahu, "Rejim ayakta kalabilir ya da kalmayabilir. Ancak ayakta kalırsa çok daha zayıf olacak" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ BEKLENENDEN DAHA HIZLI BİTEBİLİR"

Savaşın süresine ilişkin bir soruya Netanyahu, "Gün saymıyoruz. Nükleer programı darmadağın etmek istiyoruz ve bunu yapıyoruz. Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini öngörüyorum" yanıtını verdi.

GAZ TESİSİ SALDIRISI İTİRAFI

Netanyahu, İran'ın gaz sahalarına yönelik saldırı konusunda ise İsrail'in bağımsız hareket ettiğini belirterek, "İsrail bu konuda kendi başına hareket etti. Başkan Trump bizden gelecekteki saldırıları ertelememizi istedi ve biz de bekliyoruz" dedi.

LÜBNAN MESAJI: PLANLARIMIZ VAR

Lübnan'a yönelik sorulara da yanıt veren Netanyahu, "Savaş planlarımızı açıklayamam. Lübnan'da gelecek için planlarımız var. Ancak bir numaralı önceliğimiz İran" ifadelerini kullandı.