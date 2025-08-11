Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmek ve kontrolü tamamen sağlamak için 400 binden fazla yedek askeri göreve çağıracağı öğrenildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki bazı merkez kampları da ele geçirmek istediği kaydedildi.

Gazze'de insanlık dışı saldırılarını tüm dünyanın gözü önünde sürdüren İsrail'in yeni planı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 400 binden fazla askeri silah altına alacağı öğrenildi.

NETANYAHU, 430 BİN YEDEK ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRACAK

Gazze'de tam hakimiyet kurup Hamas'ı bitirmek istediğini söyleyen Netanyahu'nun 430 bin yedek askeri seferber edeceği belirtildi. Planın ayrıntılarına göre, Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda Savunma Yisrael Katz, askeri göreve çağıracak. Saldırı başlamadan önce Gazze Şehri'ndeki sivillerin 7 Ekim'e kadar güneye tahliye edilmesi istenecek.

GAZZE'DE İŞGAL GENİŞLETİLİYOR

İsrail, ilerleyen dönemde Gazze'de güvenli koridorlar ve insani yardım bölgeleri oluşturacağını, yardım tırlarının sayısını günlük 300'den bin 200'e çıkaracağını duyursa da inandırıcı olamadı. Birleşmiş Milletler ve Avrupalı liderler, Netanyahu'nun planının Gazze'de insani krizi derinleştireceği ve binlerce sivilin daha hayatını kaybedeceğini belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Gazze'deki katliamı, "Hamas tamamen yok edilmeden barış sağlanamaz" diyerek savunan Netanyahu ise eleştirilere karşılık olarak, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, özgürleştirmek" dedi. İsrailli güvenlik yetkilileri işgalin en az altı ay sürebileceğini kaydederken, Netanyahu operasyonun kısa süre içinde başlatılacağını söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
