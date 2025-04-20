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Netanyahu'dan Gazze İle İlgili Sert Açıklama

Netanyahu'dan Gazze İle İlgili Sert Açıklama
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade ederek, Filistinlileri 'gönüllü göç' ile başka ülkelere sürgün etmeyi hedeflediklerini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Gazze'ye düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hamas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazzelileri sürgün planının' gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Netanyahu, temel hedeflerinin, 'gönüllü göç' adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunun altını çizdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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