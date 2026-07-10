Netanyahu, Trump'a Türkiye'yle ilgili endişelerini iletti: F-35 krizi ve S-400 gerilimi

Abd Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nden ülkesine dönmesi sonrası 9 Temmuz'da bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Netanyahu, Trump'a Türkiye'yle ilgili endişelerini iletti.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresini, "İsrail devletinin varlığına karşı ve İsrail sınırları boyunca güvenlik bölgeleri kurulması gerekliliğine ilişkin açıklamalar yapmakla" suçladı.

Netanyahu hafta içinde de ABD'ye, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaması çağrısında bulunmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Son günlerde İsrailli yetkililer tarafından belirli bir eş güdüm ve zamanlamayla dolaşıma sokulan asılsız iddialar, bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" denilmiş ve eklenmişti:

"Netanyahu ve suç ortakları, kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi kasıtlı şekilde çarpıtmakta ve sistematik bir propaganda faaliyetiyle gündemi değiştirmeye çalışmaktadır."

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında basına yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının ise değerlendirileceğini söylemişti.

Trump "Bu vereceğimiz bir karar. Harika bir uçak, açık ara en iyi uçak ve bu da kesinlikle değerlendireceğimiz bir şey" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 8 Temmuz'da NATO Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Reuters muhabiri Hümeyra Pamuk'un "ABD Başkanı Donald Trump, F-35 konusunda 'Kararımı henüz tamamen vermedim' dedi. Size tam olarak ne söyledi? Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Amerikan yasalarına göre S-400'lere sahip olmaması gerekiyor. Türkiye, S-400'leri ne yapacak?" sorusuna "Bizi izlemeye devam edin" yanıtını vermişti.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması gerekçesiyle 2019 yılında, kurucu ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD'den açıklama yapılmadı

Öte yandan, İsrail'de Başbakanlık'tan yapılan son açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırıları sonrası, iki lider arasındaki "sürekli temasın parçası" olarak "Körfez'deki Amerikan hamleleri" hakkında bilgilendirdiği" belirtildi.

ABD'den ise henüz görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bir ABD yetkilisi, görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi 9 Temmuz'da anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in ABD'ye, istihbarat servislerinin İran'ın Trump'ı öldürmeye yönelik yeni bir planını tespit ettikleri bilgisini verdiklerini iddia etmişti.

Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesi bekleniyor.