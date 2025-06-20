Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

TEL AVİV'DE OLAY GÖRÜNTÜ

İran'ın füze saldırıları devam ederken bugün Tel Aviv'de kaydedilen bir görüntü büyük ses getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basın açıklaması yaparken dikkat çeken bir olay yaşandı.

BİNA SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜ

Kameraların önünde İran savaşına dair değerlendirmelerde bulunan Netanyahu konuşurken daha önce İran füzeleriyle vurularak ağır hasar alan bir bina çöktü.

SESİN GELDİĞİ YÖNE DOĞRU BAKTI

O anlarda panik yaşadığı görülen Netanyahu arkasını dönüp sesin geldiği yöne doğru baktı. İsrail Başbakanı'nın gözlerindeki korku kameralara anbean yansıdı.