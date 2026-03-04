Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail istihbaratının bazı iletişimlerden şüphelenmesinin ardından Beyaz Saray'a başvurarak Trump'a ABD'nin İran ile gizli ateşkes görüşmeleri yürütüp yürütmediğini sorduğu iddia edildi.

AXİOS'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump yönetiminin İran ile arka kapı diplomasisi yürütüp yürütmediğini öğrenmek amacıyla Washington'dan açıklama talep etti. İsrail tarafının, bazı temasların gerçekleşmiş olabileceğine dair istihbarat değerlendirmeleri üzerine ABD yönetimine doğrudan soru yönelttiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. ABD yönetimi, İran ile herhangi bir gizli ateşkes görüşmesi yapılmadığını açıkladı.

İRAN'IN MESAJLARI DİKKATE BİLE ALINMADI

Haberde ayrıca İran'ın bölgesel aracı kurumlar aracılığıyla ABD'ye bazı mesajlar ilettiği, ancak Washington yönetiminin bu mesajları görmezden geldiği belirtildi.