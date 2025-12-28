Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Uzmanların neslinin tükendiğini düşündüğü yassı başlı Kedi, 30 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Dünyanın en nadir ve tehdit altındaki vahşi kedi türleri arasında yer alan bu gizemli türün Tayland'da görülmesi, hem bilim dünyasında hem de doğa koruma çevrelerinde büyük heyecan yarattı.

Yassı başlı kediler, dünyanın en tehdit altındaki vahşi kedigilleri arasında yer alıyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) tahminlerine göre, vahşi doğada yalnızca yaklaşık 2 bin 500 adet bu tür kedi bulunuyor. Evcil bir kedi büyüklüğünde olan bu nadir tür, yuvarlak ve birbirine yakın gözleri ile ayırt ediliyor.

YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Sadece Güneydoğu Asya'da yaşayan yassı başlı kediler, genellikle turba bataklıkları ve tatlı su mangrovları gibi yoğun sulak alan ekosistemlerinde hayat sürüyor. Ancak bu yaşam alanları ciddi tehdit altında.

Kasetsart Üniversitesi'nden veteriner hekim ve araştırmacı Kaset Sutasha, Tayland'daki turba bataklığı ormanlarının büyük ölçüde arazi dönüşümü ve tarımsal genişleme nedeniyle parçalandığını belirtti. Bu durumun, yassı başlı kedilerin yaşam alanlarını giderek daralttığına dikkat çekti.

Yetkililer, Tayland'da yassı başlı bir kedinin son teyit edilmiş kaydının 1995 yılına ait olduğunu hatırlatarak, yeni gözlemin hem bilim dünyası hem de doğa koruma çalışmaları açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.