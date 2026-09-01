Haberler

Nepal'deki sel felaketinde ölü sayısı 987'ye yükseldi

Nepal'deki sel felaketinde ölü sayısı 987'ye yükseldi Haber Videosunu İzle
Nepal'deki sel felaketinde ölü sayısı 987'ye yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'de geçen hafta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 987'ye çıkarken, 3 bin 916 kişi hâlâ kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor; 279 kişi yaralandı, 11 bin 800'den fazla kişi tahliye edildi. Kayıplar arasında 639 hidroelektrik santrali çalışanı ve 583 yabancı uyruklu bulunuyor.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 987'ye ulaştığı, 3 bin 916 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sel sularının sürüklendiği 8 farklı bölgeden cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 321, Doğu Nawalparasi'de 216, Batı Nawalparasi'de 170, Nuwakot'ta 95, Gorkha'da 65, Dhading'de 55, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 27 olduğu bildirildi. Selde 279 kişinin yaralandığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 800'den fazla kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının yoğunlaştığı Rasuwa bölgesinde 865 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 639 hidroelektrik santrali çalışanı ile 583 yabancı uyruklunun bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 binden fazla güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi

Gökçek e-Devlet kaydını paylaştı, Ağırel dosya numarası verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

8 gollü çılgın maça damga vuran kare!
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti

Müge Anlı mikrofonu aldı, Şadi Yazıcı'nın hareketleri dikkat çekti
Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım

Serdar Ortaç'tan hayranlarını sevindirecek haber: Hepsini bıraktım
Hindistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 11 kişi hayatını kaybetti

Burası tam 11 kişiye mezar oldu!