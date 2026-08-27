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Nepal'de Sel Felaketi: 165 Can Kaybı, 823 Kayıp

Nepal'de Sel Felaketi: 165 Can Kaybı, 823 Kayıp
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Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükselirken, 823 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun raporuna göre, aralarında güvenlik personeli, yerel halk ve turistlerin de bulunduğu kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı açıklandı.

NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi, 823 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, Rasuwa ve çevre bölgelerde meydana gelen sele ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 165'e ulaştığını aktarırken, aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu 823 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olayda yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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