Nepal'de Sel Felaketi: 165 Can Kaybı, 823 Kayıp

NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e yükseldi, 823 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yayımlanan raporda, Rasuwa ve çevre bölgelerde meydana gelen sele ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 165'e ulaştığını aktarırken, aralarında güvenlik personeli, yerel halk ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu 823 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, olayda yaralanan 73 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı