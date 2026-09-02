Haberler

Nepal'de sel felaketi: 1114 ölü, 3916 kayıp

Nepal'de sel felaketi: 1114 ölü, 3916 kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1114'e ulaştığı, 3 bin 916 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sel sularının sürüklendiği 8 farklı bölgeden cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 348, Doğu Nawalparasi'de 217, Batı Nawalparasi'de 190, Nuwakot'ta 155, Gorkha'da 66, Dhading'de 59, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 41 olduğu bildirildi. Selde 292 kişinin yaralandığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 993 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 3 bin 916 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında hidroelektrik santrali çalışanları ile yabancı uyrukluların da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 314 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yunanistan'dan 3 ismin iadesini istedi

Bakan Gürlek masaya listeyi koydu! 3 ismi açık açık istedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
Coğrafi işaretli beyaz kuru fasulye hasadı başladı: Bu lezzet servet değerinde

Coğrafi işaretli beyaz altın hasadı başladı: Bu lezzet servet değerinde
Güney Kore'yi ayağa kaldıran skandal: Engelli hastalara cinsel istismarda bulunmuş!

Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı
Zeynep Sönmez Amerika Açık'a veda etti! Çiftler kategorisinde mücadele edecek

Milli gururumuz ilk turda elendi! Şimdi gözünü yeni hedefe dikti
Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 1114'e yükseldi

Nepal'de felaketin boyutu korkunç! Can kaybı 1114'e yükseldi
Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı

Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı

Bir gecede bütün hesaplar değişti