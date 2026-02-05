Haberler

Neler oluyor? Netanyahu'dan kurmaylarını şaşkına çeviren karar
ABD'nin İran'a olası bir saldırı ihtimali sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Güvenlik kabinesini bu akşam toplama kararı alan Netanyahu'nun bakanlarına toplantıdan çok kısa bir süre önce haber verdiği öğrenildi. Uzmanlar bunun alışılmadık bir durum olduğunun altını çiziyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplantıya çağırdı.
  • Bakanlara toplantının gündemi hakkında bilgi verilmedi.
  • Beyaz Saray, İran ile müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıkladı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesini 5 Şubat Perşembe akşamı toplama kararı aldığı belirtildi.

KISA BİR SÜRE KALA HABER VERİLDİ

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bakanların kabine toplantısından görece kısa bir süre önce haberdar edilmesinin alışılmadık bir durum olduğuna dikkati çekildi.

GÜNDEME İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

Haberde, bakanlara bugün yerel saatle 16.00'da yapılacak toplantının gündemine ilişkin bilgi verilmediği aktarıldı.

ÇOK KONUŞULAN İRAN GÖRÜŞMESİ

Başbakan Netanyahu, 3 Şubat Salı günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran'la artan gerilim ve Gazze'de ateşkes sürecinin gündem olduğu bir toplantı gerçekleştirmişti. Netanyahu ile Witkoff arasındaki toplantıya İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin neredeyse tamamının katıldığı da basına yansımıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Netanyahu, Witkoff'un İranlı yetkililerle yapacağı görüşmede, Tahran yönetiminin yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu başka bir ülkeye transfer etmesini, nükleer programına son vermesini, balistik füze üretimini ve Orta Doğu'daki vekil güçlerine finansman ve yardımları durdurmasını şart koşmasını istemişti. Beyaz Saray, İran'la müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
