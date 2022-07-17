Nehre düşen kadını iki timsah birden saniyeler içerisinde parçaladı - Haberler

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Nehre düşen kadını iki timsah birden saniyeler içerisinde parçaladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Nehre düşen kadını iki timsah birden saniyeler içerisinde parçaladı

ABD'nin Florida eyaletinde evinin yakınındaki nehir kıyısında yürüyüş yapan emekli bir kadın, ayağının kaymasının ardından nehre düştü. Pusuda bekleyen iki timsah, yaşlı kadını saniyeler içerisinde parçaladı.

Florida'da bulunan Boca Royale Golf & Country Club çevresinde yürüyüşe çıkan yaşlı bir kadın, ayağının kaymasının ardından nehre düştü. Timsahlarıyla ünlü nehirde pusuda bekleyen iki timsah, nehre düşen ve hızlı hareket edemeyen kadına saldırdı.

SANİYELER İÇERİSİNDE PARÇALADILAR

Timsahlar, yaşlı kadını saniyeler içerisinde parçaladı. Kadının ill başta su üzerinde kalmak için çalıştığı ancak bu konuda dahi başarılı olamadığı öğrenildi.

KALINTILARI DAHİ BULUNAMADI

Sarasota İlçesi Şerif Ofisi, kadının olay yerinde can verdiğini ve şu ana kadar kemiklerine dahi rastlanmadığını açıkladı. Daha sonra Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmada iki timsah da yakalandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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