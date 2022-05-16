Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı - Haberler

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Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Endonezya'nın Sulawesi şehrinde ürkütücü bir olay yaşandı. Aniden nehirden fırlayan timsah, saldırdığı balıkçıyı ikiye böldükten sonra ağır ağır uzaklaşarak ortadan kayboldu.

Endonezya'nın Sulawesi şehrinde bulunan Ladongi nehrinde meydana gelen korkunç olaya göre nehirde balık avlayan 60 yaşındaki Wacalling, nehirden bir anda fırlayan timsahın hedefi oldu.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

Timsahın Wacalling'i içeri çektiği, çevredekiler tarafından fark edildi. Fakat hiç kimse, yaşlı adamı kurtarmaya cesaret edemedi. Hırçın timsah ise saniyeler içerisinde yaşlı adamı iki parçaya böldü.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

Hırçın timsah, yaşlı adamı öldürdükten sonra ağzında kalan kemik parçalarıyla ağır ağır bölgeden uzaklaştı. Etrafta bu anlara şahit olanların ise adeta kanı dondu.

Nehirden aniden fırlayan timsah, balıkçıyı ikiye böldü! Ağzındaki kemiklerle ağır ağır uzaklaştı

Bölgedekilerin ihbarı üzerine nehre gelen arana kurtarma ekipleri, başlattıkları çalışmalardan tam 2 gün sonra talihsiz adamın kalıntılarına ulaşabildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Endonezya, Hassas İçerik, Yaşam, Dünya, Haberler

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